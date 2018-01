Motociclista morre após colidir com lateral de veículo ao tentar ultrapassagem na BR-153, em Goiânia

Um motociclista de 19 anos morreu na noite da última sexta-feira (6) após colidir com um carro no perímetro urbano da BR-153, em Goiânia.

De acordo com informações da Polícia Civil, o rapaz estava em alta velocidade quando se chocou com a lateral de um veículo Hyundai HB20 ao tentar fazer uma ultrapassagem pela direita. Ele caiu próximo a um posto de combustíveis, deslizou por cerca de 80 metros e morreu na hora.

O motorista do HB20 disse que entrou na pista da direita para entrar no pátio do estabelecimento, pois queria seguir para uma concessionária de veículos próximo ao local, quando sentiu o impacto da batida. Um teste do bafômetro foi realizado e o resultado deu negativo.

O caso será acompanhado pela Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (DICT).