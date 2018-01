Motociclista morre ao esbarrar em retrovisor, perder controle da moto e bater em poste em Aparecida

Um motociclista morreu nesta terça-feira (2) após colidir com o retrovisor de um carro de passeio, na avenida São Paulo, no Jardim Maria Inês, em Aparecida de Goiânia. A vítima foi identificada como Romário Silva Viana, de 23 anos.

Segundo testemunhas que tentaram socorrer a vítima, o rapaz teria feito uma ultrapassagem irregular e ao bater no retrovisor do veículo perdeu o controle da moto, caiu, bateu de peito no poste. Eles não souberam informar se o motociclista estava em alta velocidade.

Com o impacto da batida, o capacete também foi sacado e o rapaz bateu com a cabeça na avenida. O motociclista chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Romário foi recolhido pelo IML e o motorista do carro levado para prestar depoimento na Delegacia de Crimes no Trânsito.