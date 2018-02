Motociclista morre ao bater em estabilizador lateral de caminhão no Bairro Ipiranga

Um motociclista de 30 anos morreu depois de colidir em um caminhão basculante na Avenida Ipiranga, no Bairro Ipiranga, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito, a vítima Jhonata Rosa dos Santos conduzia a motocicleta pela Av. Ipiranga quando se deparou com o caminhão estacionado na margem direita da via. No momento do acidente, o estabilizador do lado esquerdo do caminhão havia sido ativado e estava descendo, quando a cabeça da vítima chocou no estabilizador, ainda em movimento.

Em decorrência das lesões, a vítima faleceu no local. Segundo informações, a DICT irá investigar se o motorista do caminhão pode ser responsabilizado por provocar o acidente.