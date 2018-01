Motociclista levado por enxurrada é enterrado em Trindade

Foi sepultado no final da tarde desta terça-feira, 30, no Cemitério Municipal de Trindade, o motociclista Rodrigo Teixeira Chaves, de 42 anos. Ele foi morto depois de ter sido levado pela enxurrada no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, durante a forte chuva que caiu na noite desta segunda.

Rodrigo voltava do trabalho para casa quando foi levado pela água quando cruzava a Avenida Terceira Radial. Ele chegou a ficar desaparecido por algumas horas. Uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou seu corpo nas margens do córrego Botafogo, a 300 metros do local onde havia sido visto da última vez.

O velório de Rodrigo aconteceu durante a manhã e tarde desta terça em uma sala funerária do Setor Maísa I, também em Trindade.