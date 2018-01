Motociclista fica gravemente ferido em acidente com carro na Vila Alzira, em Aparecida

Um motociclista ficou gravemente ferido na tarde desta sexta-feira (19) em um acidente no cruzamento entre a Avenida dos Buritis e a Rua Araruama, no Setor Vila Alzira, em Aparecida de Goiânia. Imagens de câmeras de segurança da região mostram o momento em que ele foi atingido por um carro e arremessado no canteiro central.

O Corpo de Bombeiros faz o atendimento no local e confirmou que, na queda, ele bateu a cabeça no chão. A vítima está inconsciente e com a boca sangrando.

Moradores da região alegam que o cruzamento onde aconteceu o acidente não tem qualquer tipo de sinalização de trânsito e que os acidentes ali são frequentes.