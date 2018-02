Motociclista fica gravemente ferido em acidente com caminhão, em Pires do Rio

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente com um caminhão, no início da tarde deste domingo (25), na GO 352, em Pires do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, de 55 anos de idade, recebeu atendimento em uma unidade de saúde do município e em seguida foi transportada de helicóptero para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o homem sofreu múltiplas fraturas, principalmente na perna esquerda, que sofreu amputação traumática. O motociclista chegou ao Hugo inconsciente e entubado, mas ainda com os sinais vitais preservados.

A vítima participava de um encontro de motociclistas em Pires do Rio. No local do acidente, quando ainda estava consciente, o motociclista disse ao Corpo de Bombeiros que o grupo estava em um posto de combustíveis, mas ele decidiu sair na frente sozinho. Em uma curva na rodovia, ele perdeu o controle da moto e bateu no caminhão. O condutor do caminhão disse aos bombeiros que o motociclista estava em alta velocidade.