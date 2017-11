Uma motociclista ficou ferida na manhã desta quinta-feira (16), após uma colisão com uma carreta bitrem no Centro de Palmeiras de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, durante a colisão, a vítima foi lançada para debaixo do veículo da carreta e estava com fratura exposta com laceração e exposição da musculatura dos membros inferiores.

Os bombeiros levaram a motociclista para o Pronto Socorro Municipal Marconi Perillo.