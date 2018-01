Motociclista desaparece ao ser levado por enxurrada durante chuva em Goiânia

Atualizada às 20h39 - 29/01/2018

Um motociclista foi arrastado pela correnteza em um alagamento na avenida 3ª Radial, no setor Pedro Ludovico, no início da noite desta segunda-feira (29), durante a forte chuva que caiu em Goiânia.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo foi levado pela enxurrada ao tentar atravessar a via, que estava alagada. Uma equipe de mergulhadores da corporação realiza buscas na região.

Ainda de acordo com a corporação, a motocicleta que era pilotada já foi localizada.

BOLIVIANA DESAPARECIDA

Em dezembro de 2013, a boliviana Luz Marina Vargas Moreno, de 35 anos, também ficou desaparecida ao ser levada pela enxurrada após uma forte chuva que caiu na região. Ela morava às margens do Córrego Botafogo, que ficou cheio durante um temporal. Seu corpo nunca foi encontrado.

O marido de Luz Marina, Ediarley Ramos, de 43 anos, morreu ao ser levado pela força da água e foi encontrado três dias após o sumiço da mulher, próximo ao Jardim Botânico. Os dois moravam no local com dois filhos, um de nove anos e outro de apenas quatro meses.