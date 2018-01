Motociclista é morto a tiros no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista foi morto com vários tiros, na BR-153, no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (4). A Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) informou que por causa do crime sete linhas que atendem a região no sentido Aparecida – Goiânia podem atrasar.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as viaturas estão no local e acompanham o caso. A equipe da Polícia Técnico-Científica já foi acionada. A autoria e motivação do crime são desconhecidas.