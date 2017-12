Motoboy de 19 anos é esfaqueado e morto após discussão no trânsito

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motoboy foi esfaqueado e morto após uma briga de trânsito na última terça-feira (12), em São Paulo. De acordo com o G1, as cenas mostram Paulo Henrique Passarel Oliveira de Souza, de 19 anos, de roupa azul, e outro motociclista, com jaqueta preta, estacionando as motos. Eles começam a discutir e o homem de preto puxa uma faca e golpeia o motoboy.

Após a facada, o agressor fugiu do local. A vítima ainda tentou pedir ajuda, foi levada ao hospital, mas não resistiu. Ele era casado e deixa uma filha de 3 anos. A polícia agora analisa as imagens para identificar o responsável pelo crime.