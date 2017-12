Moto de mulher desaparecida em Goiânia é encontrada com retrovisores arrancados em Trindade

A família de Luciana Maria da Silva, 32 anos, moradora do Setor Mansões Paraíso, em Goiânia, a procura desde o dia 17 deste mês quando ela saiu de casa dizendo que iria ao bairro Cidade Jardim, também na capital. Na madrugada deste sábado (30), a motocicleta Biz que ela usava foi encontrada por policiais militares na noite de sexta-feira no Jardim Ipanema, em Trindade, próximo à Coca-Cola, com os dois retrovisores arrancados, a placa amassada e o farol traseiro quebrado.

Segundo seu cunhado, Ademilton Almeida Lopes, a última vez que Luciana leu as mensagens em seu celular foi no dia 17. Desde então, a família busca por ela em diversos locais, entre eles matas próximas das residências de familiares, no Setor Novo Planalto. Casada e com um filho de 4 anos, Luciana tem histórico de uso de drogas junto com o marido, que tem acompanhado as buscas.

Irmã de Luciana, Devaci do Nascimento Oliveira contou que a dona de casa saiu na Biz e passou antes no Setor São Bernardo, onde morava anteriormente. Ela tentou vender um celular para uma vizinha, mas o negócio não foi concretizado. Depois, pediu um isqueiro a outra vizinha e saiu fumando por volta das 21 horas. Há indícios de que ela teria bebido.

Logo que constataram o desaparecimento de Luciana, familiares procuraram a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), que cuida de casos de pessoas desaparecidas, e a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DERFRV). Também hoje, quando a Polícia Militar os informou do encontro da Biz, eles voltaram às delegacias mas foram informados de que as atividades só retornam à normalidade na próxima terça-feira (2).

Ainda neste sábado, irmãs e cunhados de Luciana voltaram a vasculhar uma mata na esperança de encontrar algum vestígio dela, mas novamente não foram bem sucedidos.

A família teme pelo pior. A mãe de Luciana, que está cuidando do seu filho de 4 anos, está desesperada. Sua irmã diz que o uso de drogas era ocasional.