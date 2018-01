Motim no presídio em Aparecida é controlado e uma fuga é registrada, diz nota do governo de Goiás

A assessoria do governo estadual emitiu uma nota na noite desta quinta-feira (4) para comunicar que o princípio de tumulto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia foi controlado. Uma área de cerca de 200 metros próxima ao presídio chegou a ser isolada e bloqueada pela PM-GO depois que disparos foram realizados por agentes para contenção do motim.

De acordo com a nota, uma fuga foi registrada. Apesar dos tiros, não houve mortes, nem feridos.

Viaturas das forças de segurança de Goiás, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), o Choque e helicópteros do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), que foram enviadas ao Complexo, já deixaram o local.

Clima tenso

Na última segunda-feira (1°), uma rebelião foi organizada por detentos da ala C do Semiaberto que invadiram as alas A, B e D. No confronto, nove presos foram mortos, sendo dois deles decapitados, e 14 ficaram feridos. A unidade prisional foi incendiada e alguns corpos ficaram carbonizados.

Centenas de detentos fugiram após o motim. Até a noite desta quinta, 87 ainda estão foragidos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO).

Confira a nota enviada para a imprensa:

O Governo de Goiás confirma que, no início da noite desta quinta-feira (04/01), houve uma tentativa de invasão de presos da ala C nas alas A, B e D da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

O serviço de inteligência policial da SSP já monitorava a ação dos presos e a tentativa de rebelião foi rapidamente controlada.

Não houve mortes nem feridos. Uma fuga foi registrada.

Houve tentativa de explosão de uma granada e troca de tiros, mas as forças policiais agiram de forma enérgica para conter a situação.

Vale lembrar que uma vistoria foi realizada na unidade na quarta-feira (03/01).

A Polícia Civil já está com as investigações em estágio avançado na apuração dos fatos que ocasionam tumultos no presídio nos últimos dias.

O Governo de Goiás destaca a eficiência do serviço de Inteligência, bem como a ação das forças policiais que conseguiram acabar com o tumulto rapidamente.