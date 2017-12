Morte de motorista de ônibus na BR-153 gera comoção entre amigos da profissão

Sandro publicou em seu perfil do facebook uma foto com o colega Adriel Peixoto momentos antes de iniciar a viagem

A morte do motorista de ônibus Sandro Araújo causou comoção entre os colegas de profissão nas redes sociais. A vítima estava como condutor reserva do veículo que saiu de Palmas, no Tocantins, com destino a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, mas teve a viagem interrompida de forma trágica na BR-153, em Morrinhos, no Sul de Goiás, na tarde de sexta-feira (22). O acidente deixou 48 pessoas feridas.

Sandro era motorista da Kopereck Turismo, empresa de ônibus com sede na cidade gaúcha de Pelotas. Amigo dos motoristas que trabalhavam com a vítima e morador da cidade, o jornalista Miguel Martins contou ao POPULAR que colegas da profissão ficaram em choque com a notícia da morte. Alguns usaram os perfis do Facebook para prestar homenagens. A mesma rede social foi usada pelo condutor para postar uma foto no início da viagem, ainda dentro da Rodoviária de Palmas.

Feridos

Dos 11 foram levados para o Hospital Municipal de Morrinhos, apenas três permanecem internados na tarde deste sábado (22), de acordo com o Leonardo Costa, do site Correio Sul Goiano. Os quatro passageiros encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) permaneciam internados, em estado de saúde regular.

Segundo a Polícia Rodoviára Federal (PRF), o ônibus da empresa Kopereck já foi guinchado e o trecho sentido Goiânia-Morrinhos liberado.

O acidente

De acordo com informações do Correio Sul Goiano, o ônibus bateu na traseira de um caminhão de São José do Rio Preto, carregado com plumas de algodão. O veículo com placa de Pelotas ainda colidiu lateralmente contra uma caminhonete GM S-10, de Goiânia.

Ainda segundo a publicação, passageiros do ônibus relataram que todos os veículos envolvidos trafegavam no mesmo sentido, quando o ônibus tentou ultrapassar o caminhão. Ao sair para a esquerda, o motorista deparou-se com a caminhonete que tentava ultrapassar o ônibus. Em seguida, houve a colisão.

Sandro dormia no momento do acidente. Os motoristas do ônibus e do caminhão saíram ilesos. Atingida lateralmente, a caminhonete rodou e parou na vala entre as duas pistas.