Morte de médico da reserva da PM é investigada como latrocínio

O delegado do Cartório de Latrocínios da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), Francisco Lipari Filho, é quem tomou frente das investigações sobre a morte do médico ortopedista e traumatologista, que era policial militar da reserva, Antônio Carlos de Castro, de 64 anos, ocorrida na segunda-feira (12), no Jardim Santo Antônio, na Região Sul de Goiânia. Segundo Lipari, as investigações indicam que se trata de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. "Estamos trabalhando desde ontem. Já recolhemos todas as imagens de câmeras de segurança que eram possíveis e agora vamos analisá-las", afirmou.

De acordo com o delegado, ainda não há informações sobre os suspeitos, que seguem foragidos. As testemunhas no dia do ocorrido e as imagens mostram que a fuga se deu pela BR-153, que fica próxima ao local do crime. A Polícia Militar informou, no dia da ocorrência, que a vítima estava em seu veículo quando foi abordada por três indivíduos em um carro e deram voz de assalto. Logo após isso, ele foi baleado e bateu contra um poste. A família de Antônio Carlos de Castro afirma que ele não possuia qualquer rixa, o que limitaria a investigação ao latrocínio. Lipari, no entanto, garante que nenhuma hipótese está descartada até então.