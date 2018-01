Morte de jovem encontrada amarrada em árvore, dentro de condomínio de luxo, segue sem respostas

O corpo de uma mulher que estava desaparecida foi encontrado na noite do último sábado (6), amarrado a uma árvore em um condomínio de luxo em Bertioga, litoral de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Gabrielly Teixeira de Oliveira Santos, de 20 anos, tinha uma corda amarrada ao pescoço e estava parcialmente pendurado em um galho de árvore em meio a um matagal.

Apesar de a cena ter característica de suicídio, os investigadores acreditam que o caso pode ter sido forjado. “O nó da corda estava embaixo do queixo dela, mas, geralmente, teria que ficar atrás, na nuca. A cena que estava ali não é padrão de suicídio”, explicou o delegado titular da cidade, Sergio Nassur. Além disso, a perícia identificou um afundamento na cabeça da vítima.

Turistas que caminhavam pelo pela Alameda do Redo, na Riviera de São Lourenço, se depararam com o corpo da jovem que estava desaparecida há seis dias.

Gabrielly foi vista pela última vez na manhã do dia 1º de janeiro, após passar a noite de réveillon com o namorado no condomínio. Segundo o delegado, ele teria atuado como Dj na festa da virada de ano. A polícia ainda não conseguiu localizar o rapaz.

O rapaz ainda não está sendo considerado suspeito, mas as autoridades querem descobrir o porquê de ele não ter procurado a polícia durante o desaparecimento da jovem, ou até mesmo, contatado a família dela. Todas as hipóteses estão sendo consideradas, já que não existe boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da vítima.