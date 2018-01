‘Morreu de susto’: dona de cadela relata que animal perdeu a vida por causa dos fogos de artifício

A dona da cadela chamada Nina utilizou o Facebook para relatar sua indignação após o animal ter morrido de “susto” com o barulho dos fogos de artifício nesta virada de ano.

Com mais de 95 mil compartilhamentos, a publicação mostra a dona da cadela, que mora em São Paulo, carregando o corpo do animal. Ela também publicou vídeos com imagens capturadas pelas câmeras de segurança de sua casa que mostram a cadela agitada por causa dos fogos.

Em uma segunda publicação, a proprietária de Nina contou que a cadela nunca teve medo de fogos, mas não resistiu devido à grande quantidade de barulho muito próxima da casa. Os artefatos explosivos teriam sido soltos pelos vizinhos, que alugaram a residência para passar o réveillon.

Nina faria 2 anos neste mês.