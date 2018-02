Morre o escritor José Fernandes, professor aposentado da UFG

Membro da Academia Goiana de Letras e professor aposentado da Universidade Federal de Goiás (UFG), José Fernandes, de 71 anos, morreu no início da tarde desta quinta-feira (22). O velório acontecerá no Cemitério Parque Memorial, a partir das 6h desta sexta-feira (23). O sepultamento está previsto para as 17h.

“Ele era um grande amigo, autor de obras que servem como guia para muitos estudantes. A literatura e a poesia estão em luto, assim como a crítica. Ninguém esperava”, afirmou Lêda Selma de Alencar, atual presidente da Academia Goiana de Letras.

José Fernandes nasceu em Alto Rio Doce, em Minas Gerais. Saiu da fazenda dos pais aos 13 para estudar. Após concluir o segundo grau, cursou Letras na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná. Mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o professor morava em Goiás há 37 anos.

Ao longo da carreira, José Fernandes escreveu 27 livros. O escritor sofria de insuficiência cardíaca crônica. José Fernandes deixou a esposa, Sônia Salette Fernandes, de 69 anos, dois filhos e dois netos.