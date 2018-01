Morre homem de 32 anos que foi atropelado em ponto de ônibus na GO-020

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) confirmou neste domingo (21) a morte de Bruno de Souza Silva, de 32 anos. O homem foi vítima de um atropelamento nesse sábado (20), quando foi atingido por um carro que capotou na GO-020, no sentido Goiânia a Senador Canedo, e o acertou em um ponto de ônibus em frente ao Autódromo.

Segundo nota enviada pelo hospital, Bruno deu entrada no Hugo em estado grave, ficou sedado, respirava com o auxílio de aparelhos e devido a gravidade das lesões, veio a óbito no sábado mesmo. Durante o socorro, o Corpo de Bombeiros confirmou que a vítima foi socorrida inconsciente, com sangramento intenso e traumatismo cranioencefálico.

O motorista do carro, Fábio da Silva Marques, estava sozinho no veículo e não se machucou no acidente. Ainda não há informações sobre o que poderia ter causado o capotamento.