Moradores reclamam da falta de energia em setores de Goiânia

Atualizada às 10h31.

Os moradores e comerciantes da Avenida Pio 12, no Setor Cidade Jardim, e do Jardim Gardênia reclamam que estão sem energia desde o início da manhã desta segunda-feira (26), na capital. Na Avenida Pio 12, a falta do serviço é em um dos lados da via.

Um morador, que prefere não se identificar, disse ainda que na Avenida Altamiro de Moura Pacheco durante a madrugada acordou com barulhos e um forte clarão e em seguida o fornecimento da energia foi suspenso. “Quando chove dá queda de energia, mas hoje foi por conta do poste que caiu e levou os fios juntos”, contou.

De acordo com esse morador, equipes da Celg já trabalham na troca do poste. No entanto, segundo os servidores da empresa, os reparos devem ser concluídos no final desta tarde.

Em nota, a assessoria da Celg informou que o serviço foi interrompido após um veículo bater em um poste no bairro Cidade Jardim nesta manhã. A distribuidora informa ainda que equipes estão trabalhando no local para substituir o equipamento danificado e restabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível.