Moradores lidam com falta há uma semana

Moradores de Goiânia e Aparecida já lidam com a falta de água há uma semana. Em alguns locais, a falha começou no sábado e ficou acentuada na segunda-feira. No Residencial Santa Fé, na capital, o porteiro José Ronne Gonçalves da Silva, de 32 anos, relata que desde domingo tem problema no abastecimento. De acordo com ele, durante a semana, um pouco de água chegava à...