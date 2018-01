Moradores do Parque Anhanguera fazem protesto contra torres de alta tensão

Moradores do Parque Anhanguera fizeram um protesto na tarde desta quinta-feira (25) para reivindicar o fim de um transtorno que já se estende há cerca de cinco anos. Os habitantes da região são contra a instalação de redes de alta tensão no local e tentam, desde o início do projeto, impedir o andamento das obras através de denúncias, comissões de moradores e audiências. A...