Moradores divergem sobre a proposta de mudança

A professora da Universidade Federal de Goiás, Maria das Graças Monteiro Castro, é moradora há 18 anos do Setor Jaó e contrária à restrição do trânsito de veículos nas ruas do bairro. Para ela, a proposta mostra a intenção de transformar o setor em um condomínio fechado. “Acho temerário. É um bairro grande, amplo, com muita estrutura e está dentro da cidade, mesmo não sendo...