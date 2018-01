Moradores de condomínio salvam cadela que tentou pular de 4º andar em Goiânia devido aos fogos; veja

O gerente de lojas Gean Siqueira, de 34 anos, hoje é só gratidão. Sua cadela de 11 anos, Tina, foi salva pelos vizinhos no condomínio onde mora após cair do 4º andar, às 17 horas do último domingo (31), em Goiânia. O animal ficou estressado com o barulho dos fogos de artifício e tentou sair do apartamento, onde ficou sozinho por um prazo de trinta minutos. "Deixei a porta da sacada um pouquinho aberta só para entrar um ar. Fique desesperado quando me ligaram", disse.

Gean conta que quando foi contatado pelos vizinhos, achou que Tina estava morta. "Não acreditei quando me disseram que ela estava tentando pular do 4º andar", disse. Quem avisou os moradores do condomínio foram pessoas que passavam pela rua, no Parque Amazônia. A promotora de vendas Flávia Cattarina, de 24 anos, moradora no 7º andar, ouviu os gritos e foi à sacada. Lá, percebeu que os transeuntes gritavam que uma cadela estava caindo do 4º andar. "Foi um milagre. Eu estava secando o cabelo, e quando desliguei o secador ouvir os gritos", explicou.

Nesse momento, segundo Flávia, ela e seu marido chamaram o zelador. Moradores que estavam no térreo do condomínio então viram que Tina estava com metade do corpo fora do apartamento. Logo em seguida, um vizinho de Gean jogou o lençol. Em um prazo de no máximo um minuto, segundo Flávia, alguns moradores que estavam no térreo do condomínio abriram o lençol e Tina caiu. "Todo mundo agiu muito rápido. Já agradeci a todos", disse Gean.

Ele e Tina moram do condomínio há menos de uma semana. Gean conta que no outro edifício onde moravam não havia tantos fogos de artifício. De qualquer forma, todos os anos ele dá calmante à cadela. "Costumo dar mais tarde, por volta das oito horas da noite. Porque aí ela passa a virada do ano dormindo", contou. Agora, o gerente garante que colocará uma tela na sacada para evitar que o incidente volte a acontecer.

Veja o vídeo gravado por um vizinho: