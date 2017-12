Moradores de condomínio em Goiânia estão assustados com onça

Moradores de um condomínio na GO-060, em Goiânia, na região do Morro do Mendanha, estão assustados com as aparições de uma onça-pintada. O felino de grande porte foi flagrado por câmeras de segurança na noite de domingo. Essa seria a segunda "visita" dentro do residencial.

Morador do condomínio há dois anos e meio, o advogado Diogo Freitas, de 42 anos, contabiliza as aparições. “Há cerca de 40 dias ela foi vista por um dos vigilantes, passados dez dias um cavalo foi morto do lado de fora do condomínio e todo mundo acredita que tenha sido a onça. Passados novamente dez dias voltou ao local”, explica.

De acordo com o síndico do local, Ademilson Salomão, o cavalo apareceu morto ao lado muro do condomínio. Ele conta que o equino teve metade do corpo devorado.

No domingo, a onça do Mendanha voltou a aparecer. “A maioria das casas possui portas de vidro, os moradores viram a onça passando pelas ruas do residencial”, afirmou Freitas.

Assim que a administração recebeu as informações e os vídeos da onça, acionou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e alertou os moradores, segundo Freitas. “Eles explicaram que essa onça tem aproximadamente dois anos e seria um macho. Eles instalaram três câmeras. Duas no muro e uma dentro do condomínio. Estão todos em risco. Somos aproximadamente 1200 moradores, deles tranquilamente 300 são crianças", contou o morador.

O equipamento dentro do residencial está colocado em um ponto onde a associação está construindo um muro de arrimo. “No local tinha um gradil que foi danificado pela chuva. Lá avistaram pegadas do animal”, afirmou o advogado.

O condomínio possui uma área de 900 mil metros, deste 500 são de área de verde com dezenas de animais silvestres e isto seria um atrativo para a onça. Apesar do sustos, não foram registrados danos causados pelo animal dentro do residencial.