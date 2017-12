Moradores da região Norte de Goiânia pedem cestas básicas em campanha de associação

Criada há 29 anos, a Associação de Idosos do Jardim Balneário Meia Ponte há alguns anos ampliou o atendimento envolvendo crianças que vivem em bairros de enorme vulnerabilidade social na região Norte de Goiânia. Este ano, ao decidir implantar o projeto Adote uma Cartinha para presentear os pequenos assistidos, os responsáveis pela instituição foram surpreendidos com os pedidos. “A caixinha para depositar as cartas me apresentou uma dura realidade social”, conta Daniela da Gilka, voluntária da associação idealizada e presidida pela mãe, Gilka Aparecida Ferreira.

“Querido leitor”. É assim que Vitória, uma menina de 9 anos, matriculada em um dos projetos da associação, começa sua cartinha. Ela conta que sempre escreveu cartinhas no período de Natal, mas nunca ganhou nenhum presente, mesmo assim manifesta gratidão. “Graças a Deus, estar em família é o melhor presente”, escreve. Vitória demonstra ser uma menina triste por não ter contato com o pai, mas relata que gosta muito de estudar, por isso gostaria de ganhar um fichário. “É meu sonho, mas se não der, agradeço”.

Esta foi a primeira vez que a associação fez o Adote uma Cartinha. Uma caixa decorada foi colocada ao lado da árvore de Natal que pode ser vista por quem passa pela rua. “A caixinha era dirigida às crianças atendidas aqui, mas acabou extrapolando”, lembra Daniela. Como a instituição está localizada ao lado de uma escola pública infantil, ao sair da escola alguns alunos viram naquela caixinha a oportunidade de ter seus desejos atendidos.

Gabriel, 8 anos, que vive com a avó que recolhe lixo reciclável e uma irmã mais nova numa área de invasão próximo ao Rio Meia Ponte, foi uma dessas crianças. Antes de escrever que gostaria de ganhar “muitos presentes”, o garoto pede ao Papai Noel uma cesta básica. Comovidas, Gilka e a filha Daniela foram à casa de Gabriel e viram uma situação dramática. Várias famílias vivendo num mesmo lote com necessidades básicas latentes. “Ele é um menino bem educado. Levei uma caixa de bombom e a primeira pessoa que ele deu o chocolate foi pra mim”, se emociona Daniela.

Uma boneca jogada no lixo foi resgatada por funcionárias da associação e será entregue à irmã de Gabriel. Gilka mostra a boneca que passou por uma limpeza e ganhou roupa nova, confeccionada pela turma da instituição. “Aqui vivemos de doações. São nossos parceiros que fazem a associação existir”. A expectativa é que até o final da semana surjam mais padrinhos e doações de alimentos para que a associação consiga montar cestas para um maior número de famílias, cuja situação de extrema pobreza foi confirmada por mãe e filha.

Cartinhas

Das 64 cartinhas depositadas, seis não foram adotadas e algumas delas estão nas mãos de padrinhos que ainda não se manifestaram. “É uma angústia porque não sei se esqueceram ou se compraram o presente”, afirma Daniela, que deu o sábado (23), como data limite para a entrega dos presentes. A ideia inicial era que as cartinhas fossem adotadas por pessoas que frequentam a associação, mas a realidade se revelou mais dura. O rendimento médio dos funcionários e frequentadores da instituição é de mil reais mensais. Para conseguir atender um maior número de crianças, a voluntária passou a andar com as cartinhas em busca de padrinhos.

Vanderley Rui de Andrade, uma espécie de faz tudo da associação, ganha um salário mínimo, mas decidiu adotar a cartinha das irmãs Amanda e Ana Alice, de 7 e 6 anos. Elas pediram material escolar, roupas e uma Bíblia. Ele já comprou a Bíblia com capa rosa, mas busca outra pessoa para conseguir completar o presente e ainda adicionar brinquedos.

Já a cartinha da Vitória, que pediu um fichário, foi adotada pelo representante comercial Kleibson Eduardo. “Eu me uni à minha mulher e à minha cunhada para comprar um kit escolar completo. Quando for entregar quero levar um panetone e tirar fotos”, diz, ressaltando a alegria de fazer bem.

E para garantir a alegria de uma menina de 4 anos, os responsáveis pela associação decidiram somar esforços. Em sua cartinha, a garota não pediu presentes ao Papai Noel, apenas perguntou se poderia comemorar seu aniversário, no início de janeiro, na sede da instituição. Funcionários e voluntários estão se organizando para que o dia seja mágico, com direito a bolo e velinhas.

Casal de cegos

Um bilhetinho inserido na caixinha chamou ainda mais a atenção de Gilka Aparecida. Uma cesta básica era o pedido do casal de idosos Celenita Isabel da Silva, 67 anos, e João Camilo, 86. Ambos perderam a visão em consequência do glaucoma e hoje sobrevivem apenas com a pensão dele. O piso desgastado da casa simples que conseguiram comprar há muitos anos é um perigo constante. “Nossa vida é só sofrimento”, lamenta Celenita, responsável por todos os afazeres domésticos e cuidados com o marido. Ela diz que pediu uma cesta básica porque precisa muito de alimentos, como leite.

Pobreza extrema

Esta semana, em entrevista ao jornal Valor Econômico, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), José Graziano, afirmou que o Brasil corre o risco de voltar a integrar o Mapa da Fome mundial. O País conta atualmente com 7 milhões de pessoas extremamente pobres, que não recebem qualquer tipo de assistência social. Na semana passada o Instituto Brasileiro de Geografia e Instituto (IBGE) divulgou uma pesquisa mostrando que 25,4% da população brasileira viveu com menos de R$ 387 por mês em 2016.