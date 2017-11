Moradora de rua morta no Rio viveu infância em Goiás

A moradora de rua Fernanda Rodrigues dos Santos, de 40 anos, morta em Copacabana com um tiro no peito em 18 de outubro enquanto dormia, viveu a infância em Goiânia, com a mãe e os irmãos em uma casa do bairro Goiá, região oeste da capital. Um estudante de medicina e um lutador de MMA foram presos esta semana no Rio de Janeiro, suspeitos de serem os responsáveis pelo disparo. ...