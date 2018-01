Moradora de Goiânia, esposa de sócio da Jorlan morre após ser levada em cachoeira na Bahia

Uma mulher de 55 anos morreu na manhã dessa sexta-feira (5) durante um passeio de férias em família Cachoeira do Roncador, na Chapada Diamantina, no Estado da Bahia.

A vítima foi identificada como Deize Liz Borges, segundo a Polícia Militar da Bahia. Deize era casada com Antônio Carlos, mais conhecido como Toninho, um dos sócios do grupo Jorlan e rmão de Orlando Carlos da Silva Júnior, o Landim, que é o presidente do grupo.

De acordo com a ocorrência registrada na cidade de Andaraí, Deize bateu a cabeça nas pedras e acabou sendo levada pelas correntezas da cachoeira. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a mulher foi encontrada sem vida, conforme traz matéria do site Metrópoles.

A reportagem de O POPULAR tentou entrar em contato com parentes e amigos de Deize, e com o grupo Jorlan, mas não obteve sucesso.

O corpo chegou a Goiânia no começo da noite deste sábado (6) e vai ser enterrado no cemitério Jardim das Palmeiras. Segundo um funcionário do cemitério, velório acontece na noite deste sábado, a partir das 23h, na capela 05; e o sepultamento na manhã deste domingo (7), entre 8h e 9h.