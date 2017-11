Morador de rua controla trânsito após semáforo desligar por causa da chuva

Motoristas registraram um caso diferente no trânsito de Brasília na tarde desta quarta-feira (29): um morador de rua foi flagrado tentando controlar o trânsito em uma área central da cidade depois que os semáforos pararam de funcionar por causa da chuva. As informações são do G1.

De acordo com a publicação, uma equipe do Detran chegou a passar pelo local, mas seguiu adiante. Em nota, o órgão informou que os agentes não prestaram atendimento por terem um chamado mais “urgente” para atender.

O morador de rua utilizou ainda um apito para tentar organizar o trânsito, parando os carros de um lado para deixar os outros passarem. Identificado como Paulão, esta não seria a primeira vez que o homem fez este tipo de “trabalho”, informaram à reportagem moradores da região.