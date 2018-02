Montador de palco é detido por dirigir com CNH falsa, em Aparecida de Goiânia

Um montador de palco, de 35 anos, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quinta-feira (1º) de posse de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa, em Aparecida de Goiânia. À corporação, o homem relatou não ser alfabetizado e disse ter pago R$ 2 mil pelo documento.

O detido conduzia um VW Gol quando foi parado em uma abordagem de rotina no Anel Viário da BR-060. Quando apresentou sua documentação e a do veículo, foi constatado por meio de consultas no sistema que a CNH era falsa.

O montador de palco informou à PRF que, por não ter formação escolar básica, adquiriu o documento com um desconhecido que estava na porta de uma auto escola em um vilarejo próximo a Brasília, conhecido por Brasilinha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em Goiânia.