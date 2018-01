Missa de sétimo dia de Isanulfo Cordeiro, ex-diretor-chefe do Popular, será na sexta (19)

Na noite da próxima sexta-feira (19), às 20h, na Igreja Católica Ortodoxa São Nicolau, no Setor Oeste, em Goiânia, será realizada a missa de sétimo dia do ex-secretário de Assuntos Internacionais de Goiás e ex-diretor-chefe do Popular, Isanulfo Cordeiro, que morreu aos 66 anos, no último sábado (13).

O jornalista era casado, teve três filhos e cinco netos.

Isanulfo lutava contra um câncer no intestino desde 2016 e morreu em decorrência da doença.

Missa de 7º Dia Isanulfo Cordeiro

Data: 19/01 (sexta-feira)

Local: Igreja Católica Ortodoxa São Nicolau

Avenida República do Líbano, Setor Oeste

Horário: 20h