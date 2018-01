Ministra Cármen Lúcia chega a Goiânia para inspecionar presídios

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, está em Goiânia na manhã desta segunda-feira (8). A magistrada irá fazer uma inspeção no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, que na semana passada registrou três rebeliões em cinco dias.

Antes da visita, a margistrada participa de uma reunião para discutir a crise no sistema prisional no Estado, no salão nobre do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste. O encontro começou por volta das 9h30 e conta com a presença do governador Marconi Perillo, do presidente do TJ-GO, desembargador Gilberto Marque Filho, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio de Paiva, do secretário de Estado da Segurança Pública, Ricardo Balestreri, e do diretor da Diretoria Geral de Administração Penitenciária, Coronel Edson Costa Araújo.

A crise no sistema prisional goiano ganhou evidência nacional com a rebelião na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no dia 1º de janeiro, que teve um saldo de 9 mortos, sendo 2 decaptados, 14 feridos e dezenas de foragidos. No dia seguinte, em seu primeiro ofício do ano, Cármen Lúcia determinou que o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) enviasse ao CNJ, dentro de um prazo de 48 horas, um relatório com informações sobre as condições do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO).

No relatório enviado à ministra, TJ-GO destacou a situação precária em algumas unidades do Complexo Prisional. Também apontou que a situação do presídio é o resultado de uma série de situações anteriores e a “ausência de efetiva atuação preventiva por parte da administração penitenciária para evitar o ocorrido”.



O Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia abriga as seguintes unidades: Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), Colônia Industrial e Agrícola do Estado de Goiás (regime semiaberto), Casa de Prisão Provisória (CPP), Presídio Feminino Consuelo Nasser, Núcleo de Custódia e Centro de Triagem.