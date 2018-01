Ministério Público aciona prefeito e secretários de Firminópolis por festa em escola

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) propôs ação de improbidade administrativa contra o prefeito de Firminópolis, Jorge José de Souza, pela autorização de uma festa de família realizada nas dependências da Escola Municipal em Tempo Integral Célia Ricardo Domingues de Araújo. Na ocasião, foram usados banheiros, cozinha, estacionamento e pátio, com realização de shows e consumo de bebida alcoólica.

O promotor de Justiça Ricardo Lemos Guerra acionou ainda os secretários municipais de Educação, Joana D’Arc Falone Nunes, e de Administração, Gilson José de Mesquita. A ação tem caráter liminar e requer que os réus proibam a utilização de prédios públicos para fins particulares, além das sanções previstas por lei.

A denúncia foi feita pelo Portal de Combate à Corrupção, e uma foto (acima) mostra uma faixa em agradecimento aos participantes da festa, que aconteceu entre 28 e 30 de julho do ano passado. De acordo com o MP, o encontro reuniu familiares mulher do secretário Gilson José, totalizando mais de 100 pessoas.

A secretária Joana D’Arc disse ao MP que o prefeito não havia sido informado sobre a utilização da escola, mas o promotor assinala que Jorge José aparece em fotos da confraternização. Em defesa, ela argumentou ainda que o uso de água e energia proporcionais foram quitados, e que não sabia da proibição.

“Todos os réus estavam cientes e agiram, se mobilizaram, consentiram na realização do evento em prédio público, desvirtuando sua finalidade, tomando a unidade escolar um verdadeiro ‘clube recreativo’, satisfazendo a interesses próprios”, concluiu o promotor da ação. Quanto à ignorância da lei, o fato não procede, “haja vista sua função de secretária, e, o mínimo que se espera de um gestor público é que o mesmo detenha pleno conhecimento das suas atribuições e responsabilidades”.