Ministério da Saúde indica seis casos em análise em Goiás por suspeita de febre amarela

Dados do Ministério da Saúde indicam que há seis casos em investigação por suspeita de febre amarela em Goiás. Os exames, porém, ainda podem concluir que os casos referem-se a doenças com sintomas semelhantes, como dengue, zika ou chikungunya, entre outras.

Tabela do MS, referente ao período de 1º de julho do ano passado a 23 de janeiro deste ano, aponta 20 casos notificados neste período em Goiás. Deste total, além dos seis que estão sendo investigados, 14 foram descartados e nenhum foi confirmado até o momento.

Oficialmente, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) não contabiliza nenhum caso de febre amarela neste ano. No ano passado, apenas um caso foi registrado, no município de Amorinópolis. A vítima não era vacinada.

Em 2016, houve registros confirmados em Goiânia, Senador Canedo e São Luiz dos Montes Belos – todos resultaram em óbitos. No ano anterior, foram seis casos confirmados: um em São Miguel do Araguaia, um em Niquelândia, um em Alexânia, dois em Alto Paraíso e um Cumari. Nenhuma das vítimas era vacinada e apenas o de Alexânia não resultou em morte.

Enquanto isso, os dados do Ministério da Saúde apontam para 50 casos confirmados em Minas Gerais no último semestre, com 24 óbitos. No mesmo período, São Paulo teve 61 confirmações e 21 mortes.

A SES-GO atesta que o Estado está em situação confortável em relação à doença, já que o índice de vacinação é superior a 95%. A vacina contra a febre amarela deve ser tomada uma única vez na vida e garante a proteção à doença dez dias após a aplicação da dose.