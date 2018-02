Milionário da Mega-Sena é assassinado com três disparos em bar

O empresário paulista Miguel Ferreira Oliveira, ganhador de um prêmio de R$ 39 milhões na Mega-Sena em 2011, foi assassinado na madrugada de domingo (4), com três tiros em um bar de Campos Sales (CE).

Ele morreu ainda no local. Segundo a Polícia Militar, Miguel tinha passagens por embriaguez ao volante e desacato. A PM foi acionada depois do crime, mas não conseguiram prender os suspeitos. Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Campos Sales para apurar o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A vítima mudou de São Paulo para o Ceará após ganhar o prêmio, e começou a atuar como empresário do ramo de aluguel de imóveis. Na região, ele era conhecido como "milionário da Mega-Sena".