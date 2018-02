Milionário compra champanhe e exige que garçom lave seus pés com a bebida

O empresário Douglas Aguiar foi flagrado na última segunda-feira (12) em um beach club da praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis (SC) comprando 10 garrafas de champanhe da marca Veuve Clicquot - cada garrafa pode custar entre R$ 300 e R$ 400 nos restaurantes.

Ao receber o pedido, ele chamou um garçom para lavar seus pés sujos de areia usando a cara bebida francesa. Em um cenário de extravagâncias, a atitude do milionário causou estranheza e sensação de indignação por parte dos presentes.

De acordo com matéria divulgada na Revista Fórum, Douglas Aguiar é presidente da Brastub, com matriz localizada no Distrito Industrial de Belo Horizonte e filial no Complexo Industrial e Portuário de Pecém, no Ceará. A empresa é especializada em locação de andaimes.