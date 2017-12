Miguel e Alice são os nomes mais registrados em Goiás, em 2017

Miguel foi disparado o nome mais escolhido pelos pais dos recém-nascidos no Brasil no ano de 2017, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil). O nome de origem hebraica está no topo da lista dos mais registrados no País, dando nome a 25.710 bebês em levantamento inédito junto a todos os 5.570 mil Cartórios de 16 Estados brasileiros. Na sequência, aparecem Arthur, com 21.161 registros de nascimentos, e Alice, o primeiro nome feminino da lista, com 18.508 registros.

Em Goiás, foram registrados 631 recém-nascidos com o nome de Miguel, seguido de Heitor, em segundo lugar, com 505 registros e Arthur, com 470. Entre os nomes femininos, lideram a lista: Alice, com 455 registros, Valentina (335) e Sophia (281).

O estudo, com base nas informações prestadas por todos os Cartórios dos Estados do RS, SC, PR, SP, ES, MG, MS, GO, DF, RO, AC, AP, RR, CE, PE e AL, possibilitou identificar ainda um ranking nacional considerando-se apenas o primeiro nome, as variações dos nomes mais comuns, além dos nomes menos comuns ou que caíram em desuso nos últimos anos. Considerando-se apenas o primeiro nome dos registros, o ranking muda completamente de patamar.

Nesta situação Maria passa a ser o nome mais registrado, com 80.192 registros de nascimento, seguido por João (44.450), Ana (41.500), Davi (36.723), Arthur (34.831), Alice (24.420), Pedro (28.327), Enzo (24.923), Sophia (19.775) e Heitor (18.483).

Por fim, os registros de nomes que chegaram a ser comuns em outras épocas e que cada vez mais caem em desuso, como Liliana, Sonia, Regis, Vicente, Raquel, Otacílio, Vicente, Émerson e Regis. A lista traz ainda nomes “bem” diferentes, como Riquelmi, Moa, Darcksson, Ambar, Iasã, Zeonilde, Dã, Steice e até um Donald, mas sem Trump.

10 NOMES MAIS FREQUENTES - MASCULINO (GOIÁS)

MIGUEL - 631

HEITOR - 505

ARTHUR - 470

JOÃO MIGUEL - 378

DAVI - 337

ENZO GABRIEL - 269

GABRIEL - 267

SAMUEL - 202

BERNARDO - 189

PEDRO - 173

10 NOMES MAIS FREQUENTES - FEMININO (GOIÁS)

ALICE - 455

VALENTINA - 335

SOPHIA - 281

HELENA - 275

LAURA - 256

HELOISA - 237

MARIA EDUARDA - 211

ISABELLA - 207

JULIA - 186

ANA JULIA - 183

10 MAIS NOMES MAIS FREQUENTES - GERAL

MIGUEL - 25.710

ARTHUR - 21.161

ALICE - 18.508

DAVI - 15.372

HEITOR - 13.718

VALENTINA - 13.193

GABRIEL - 12.636

HELENA - 12.615

LAURA - 12.594

BERNARDO - 12.529



10 NOMES MAIS FREQUENTES - MASCULINO (NACIONAL)

MIGUEL - 25710

ARTHUR - 21161

DAVI - 15372

HEITOR - 13718

GABRIEL - 12636

BERNARDO - 12529

LORENZO - 11098

JOAO MIGUEL - 10343

ENZO GABRIEL - 10195

PEDRO HENRIQUE - 9237





10 NOMES MAIS FREQUENTES - FEMININO (NACIONAL)

ALICE - 18508

VALENTINA - 13193

HELENA - 12615

LAURA - 12594

SOPHIA - 12449

MARIA EDUARDA - 9922

LORENA - 9202

JULIA - 9122

HELOISA - 8639

LIVIA - 8019