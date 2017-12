‘Meu filho fez a proeza de pegar a carreta e sair’, diz pai de jovem que bateu em maternidade

O pai do jovem que derrubou parte da estrutura de uma maternidade em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, na manhã desta segunda-feira (25) afirmou que o filho pegou o caminhão escondido e não sabe dirigir. O rapaz de 20 anos conduzia o veículo quando atingiu o muro da Maternidade Municipal Aristina Cândida, danificando sala de depósito e o gerador de energia da unidade.

Marcelo Cheldon da Silva e o primo de 19 anos, que também estava no caminhão, ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Os dois tiveram escoriações leves.

“Depois da festa de Natal, meu filho jovem, né? Como todo jovem, fez a proeza de pegar a carreta e sair com ela. Eu estava dormindo”, contou Marcos Rodrigues da Silva que é proprietário do veículo e o utiliza para trabalhar.

Marcos afirma que o filho havia dito que ia ouvir música no caminhão, mas no começo da manhã acordou com a notícia de que o filho havia provocado o acidente. “Nunca havia pegado a carreta antes e não sabe dirigir, só tem uma noção. Estou arrasado”, acrescentou.

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser mobilizado por causa do estado do local do acidente. O sargento do Corpo de Bombeiros, André Luiz Ferreira, que participou do atendimento, disse que condutor e passageiro ficaram presos entre estofamento e painel, motivo pelo qual não tiveram ferimentos graves.

“Os dois estavam muito nervosos e confusos, mas só tiveram contusões e escoriações leves”, ressaltou.

A área da colisão fica próxima à entrada e saída de ambulâncias, o que levou à equipe do Corpo de Bombeiros a avaliar minuciosamente a possibilidade de atropelamento. Um poste também foi atingido. A Celg foi acionada e a energia desligada.

A maternidade informou ao POPULAR que o atendimento foi suspenso e que avalia a necessidade de transferência dos pacientes.