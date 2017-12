Mesmo com chuva, movimento é intenso na região da Rua 44 nesta manhã

Apesar da chuva, o movimento de carros e consumidores é grande na manhã deste sábado (16) na região da Rua 44, no Centro de Goiânia. Por volta das 7h30, um ônibus com placa de Unaí (MG) demorou cerca de 25 minutos para conseguir passar por entre as barracas, obstruindo a passagem dos veículos.

Um fila de carros se formou atrás do ônibus e os motoristas chegaram a buzinar, diante da demora. Os próprios comerciantes tiveram de ajudar o condutor, indicando o melhor jeito de passar e retirando as barracas do caminho.