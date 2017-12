Mesmo com chuva, movimento é intenso na região da Rua 44 na manhã deste sábado

Apesar da chuva, é grande o movimento de carros e consumidores na região da Rua 44, no Centro de Goiânia, nesta manhã (16). Antes das 7 horas, o fluxo já era intenso, conforme esperado para o penúltimo sábado antes do Natal, que é a data em que mais se espera negociar no polo comercial.

Por volta das 7h30, um ônibus com placa de Unaí (MG) demorou cerca de 25 minutos para conseguir passar por entre as barracas, obstruindo a passagem dos veículos. Um fila de carros se formou atrás do ônibus e os motoristas chegaram a buzinar, diante da demora. Os próprios comerciantes tiveram de ajudar o condutor, indicando o melhor jeito de passar e retirando as barracas do caminho.

Nesse momento, as ruas estão lotadas de clientes, vendedores ambulantes, camelôs e fiscais. Apesar da presença da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, é importante estar atento às bolsas e sacolas, já que também é esperado aumento de furtos na região.