Mesmo após mutirão carcerário, número de detentos sem julgamento aumentou

A quantidade de processos de detentos provisórios no Estado passou de 10.334 para 11.365 em 12 meses, um aumento de 10%. O dado mais recente foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) em reunião na última quarta-feira, 31, quando representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estiveram em Goiânia para cobrar exigências feitas pela ministra C...