Menos doadores de órgãos em Goiás

Apesar de Goiás ter registrado um aumento no número de potenciais doadores de órgãos no primeiro semestre deste ano, o número de doadores efetivos caiu em relação ao mesmo período do ano passado, assim como também foi menor o de doadores cujos órgãos chegaram a ser transplantados. O principal entrave continua sendo a recusa das famílias durante as abordagens após constatada...