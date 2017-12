Menor é apreendido ao tentar atropelar policiais durante abordagem no setor Vila Rosa, em Goiânia

Um menor foi apreendido na noite do último sábado (23) no setor Vila Rosa, em Goiânia, após tentar atropelar policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar (PM) que o abordaram.

Segundo a corporação, G.H.F.J, de 17 anos, trafegava por vias do bairro dirigindo um Fiat Palio Weekend e tentou fugir com a chegada dos policiais para a abordagem. Ao ficar fechado no cerco, encostou o carro. Com a aproximação dos agentes, o menor engatou a marcha ré para atropelá-los, iniciou uma nova fuga, mas parado em outro cerco policial.

Após uma consulta sobre a situação do carro, foi constatado que ele utilizava uma placa falsa e havia sido roubado no último dia 19. G.H.F.J já tinha cinco passagens pela polícia - três por roubo e dois por receptação.

O menor foi levado à Central de Flagrantes, onde foi autuado.