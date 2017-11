Menino que foi atropelado pelo pai em Goiânia tem quadro de saúde estável

Segue estável o estado de saúde do menino de 10 anos que foi atropelado pelo próprio pai na BR-060, em frente a uma transportadora, em Goiânia. De acordo com Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), a vítima respira sem a ajuda de aparelhos.

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com a Polícia Civil (PC), o motorista do caminhão é pai das duas crianças, que estavam sentadas na carroceria. Ainda segundo a PC, o homem pediu para que os filhos descessem antes de dar marcha a ré no veículo e imprensá-las em um caminhão baú.

A menina de 9 anos morreu na hora e o menino de 10 foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) e encaminhado ao hospital.