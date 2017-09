Menino ferido com pedaço de madeira no pescoço continua na UTI em Goiânia

O menino de três anos que ficou ferido com um pedaço de madeira atravessado no pescoço depois de cair no quintal de casa, na terça-feira (13), em Catalão, continua internado na UTI pediátrica do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

De acordo com o hospital, o estado de saúde da criança é regular, ele está consciente e respira sem ajuda de aparelhos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe do menino contou que não sabe como ocorreu a perfuração, mas afirmou que ele brincava no momento do ocorrido. A criança foi socorrida inicialmente por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas pela gravidade do ferimento, já que o objeto perfurou o pescoço, passou pelo tórax e parou a poucos centímetros do coração, o helicóptero dos bombeiros foi acionado e trouxe o menino consciente para o Hugol.

“Este caso foi um pouco mais grave porque este objeto conseguiu entrar no mediastino, que é a região onde fica o coração”, afirmou o médico Gabriel Limongi, do Samu.

A unidade de saúde informou que a criança fez uma tomografia e passou por cirurgia.