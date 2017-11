Menino de 6 anos diz que foi abusado sexualmente por colegas em banheiro de escola em Nerópolis

A Secretaria de Educação de Nerópolis investiga o caso de um menino de 6 anos que pode ter sido abusado sexualmente por outros dois colegas de classe, de 6 e 7 anos, dentro da Escola Municipal São Francisco de Assis. Segundo a família da vítima, a criança contou que o crime aconteceu na última sexta-feira (10) no banheiro da unidade escolar.

"Ele não dorme mais sozinho. É o tempo todinho gritando: 'Mamãe me ajuda', disse a mãe que percebeu o comportamento do filho quando foi buscá-lo na instituição. "Ele foi tomar banho e aí pegou em mim e falou assim: 'Mamãe, me leva para o hospital. Eu não estou bem´.", explicou a mulher.

Os pais acionaram o Conselho Tutelar e registraram o caso, que vai ser apurado. O garoto passou por um exame no Instituto Médico Legal (IML), que constatou uma lesão no ânus, mas os peritos disseram que pode ser tanto de um ato libidinoso quanto alterações no intestino.

"Todas as medidas de proteção foram tomadas, de acompanhamento e encaminhamento. Causa espanto para nós do Conselho Tutelar uma vez que a criança é tão pura, mas está sujeita a isso. É uma fase de descobertas e cabe aos responsáveis ter mais atenção para que isso não venha a acontecer", afirmou o conselheiro Onofre França.

Os pais do menino também contaram que os suspeitos não sofreram nenhuma punição e que o filho está sendo ameaçado. "Não era pra ele contar para ninguém. Se caso acontecesse alguma coisa, eles iam acabar com a vida dele na escola", contou o pai.

O casal disse que a direção da escola não admite que o abuso aconteceu dentro da instituição e chegou a sugerir que tirassem o filho do colégio, mas os pais não acham justo e querem que a escola tome alguma atitude.

"Ocorreu dentro de uma escola. A gente entrega o filho da gente dentro da escola pensando que isso nunca vai acontecer", falou o pai.

Já a Secretaria de Educação de Nerópolis informou que se for comprovado o abuso dentro da escola, as medidas serão tomadas. "Estamos esperando apurar todos os fatos. O Conselho encaminhou para o órgão responsável, a psicóloga estará conversando com essas crianças porque ela é a pessoa capacitada para extrair de todos os três a verdade. Se o Conselho determinar que sejam expulsos da escola, vamos oferecer vaga em outra escola para eles", esclareceu a secretária municipal de Educação, Divina Rosilda Caixeta.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, caso o abuso seja comprovado, as crianças não podem responder criminalmente porque têm menos de 12 anos. Assim, a vítima e os autores devem receber uma medida protetiva.