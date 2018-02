Menino de 12 anos é resgatado na BR-153 depois de fugir da casa do pai

Um menino de 12 anos de idade foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal na noite desta segunda-feira(12), na BR-153 em Goiânia.

Os policiais foram informados de que um garoto que transportava uma pequena mochila nas costas, seguia a pé pela rodovia no sentido Goiânia/Anápolis. Após iniciar a busca, a equipe encontrou o menor próximo ao Parque Ecológico, cansado e com sede. Ele foi resgatado e conduzida para a Unidade Operacional da PRF local.

Para os agentes, o jovem informou que fugiu da casa do pai no Jardim Guanabara e estava voltando para a residência de sua mãe em Aparecida de Goiânia, depois de ter se desentendido com seu pai e uma irmã.

A PRF tentou contato com o Conselho Tutelar mas não teve êxito. Em seguida, o menor foi entregue para sua mãe.