Menino com deficiência é deixado 4h em corredor de escola enquanto turma foi ao cinema

Uma mãe de Belo Horizonte, em Minas Gerais, utilizou seu Facebook para denunciar a forma que a escola municipal em que seu filho estuda, que é considerada “inclusiva”, trata a criança, que tem deficiência.

Nas fotos postadas por Adriane Cruz, João Pedro, de 9 anos, aparece no corredor do colégio onde foi deixado das 7h às 11h20 enquanto sua turma foi ao cinema.

Em seu relato, Adriane conta que esta não é a primeira vez que seu filho é privado de participar das atividades da escola, uma vez que ele não foi nem mesmo convidado para a festa junina realizada pela instituição. Segundo a mãe, os motivos citados pela escola são “porque está frio, porque ele grita, porque levanta a perna, porque não sabem qual será a reação dele”.

“Até quando a inclusão vai ser algo que existe apenas nos projetos escritos em folhas? Quando os profissionais da educação estarão prontos para incluir? E o que precisa para eles aprenderem? Como ele (João) vai formar suas ideias e sentimentos sem o apoio da escola e da sociedade?”, indaga a mãe no post que já teve mais de 4 mil compartilhamentos.

De acordo com o jornal o Globo, por meio de sua assessoria de imprensa, a Secretaria municipal de Educação de Belo Horizonte informou que, ao tomar conhecimento do fato, entrou em contato com a mãe do aluno e realizou uma reunião com a participação dela, da direção, de professores, da coordenação integrada e da diretora regional de educação para apurar os acontecimentos e garantir que tal erro não se repita.

Confira a declaração de Adriane na íntegra: