Menina que morreu com o pai em incêndio é enterrada no mesmo cemitério em que a mãe foi sepultada

Atualizada às 21h13 - 28/12/2017

Ana Júlia Montes de Calvares, de 9 anos, foi enterrada no início da tarde desta quinta-feira (28), no Cemitério Municipal de Guapó, o mesmo em que a mãe dela foi sepultada, depois de sofrer um enfarte. A menina morreu no fim da manhã da última quarta-feira (27) junto do pai, Carlos Alves Pereira de Calvares, de 48 anos. A casa em que ambos estavam pegou fogo no Setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

A criança teve 70% do corpo queimado, sofreu um trauma na cabeça, possivelmente causado por golpes de martelo, e morreu no caminho para o hospital. Carlos sofreu uma parada cardiorrespiratória, ainda no local, e não resistiu. Ele apresentava um quadro de asfixia.

Há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso, o que preocupa os familiares que estiveram no enterro nesta tarde. “A gente espera que a perícia esclareça, porque com a Ana Júlia e o Carlos mortos a família não entende o que aconteceu”, diz Uíres Francisco Silva, marido de uma das irmãs de Ana Júlia.

Ester Carolina Silva, irmã da criança, classifica o caso como um mistério. “Era nosso pedacinho do céu. Tinha olhar muito meigo e carinhoso. Estava sempre presente na nossa vida. Estranha bastante o fato de Carlos ser o suspeito da morte, porque ele sempre cuidou dela. Ainda é um mistério muito grande”. Ela conta que esteve com Ana Júlia há cerca de 15 dias numa festa familiar e que essa foi a última vez que viu a menina com vida.

O corpo de Ana Júlia foi velado em uma igreja do Setor Vila Luciana, na capital. Assim que o carro da funerária chegou com caixão no Cemitério em Guapó, a família optou por enterrar logo a menina. Tiraram do carro e levaram direto pra tumba, onde foi enterrada com a mãe. Antes, porém, fizeram uma oração.

Já o sepultamento de Carlos seria realizado no Cemitério Parque, no Setor Cruzeiro do Sul, em Goiânia.

Depressão

A Polícia Civil teve acesso a mensagens que sugerem que Carlos tinha um quadro de depressão. Segundo informações, as condições psicológicas do homem se dariam “supostamente por conta de recente fim de relacionamento conjugal”. No entanto, a polícia reforça que não é possível ter “informações conclusivas a respeito da cena das mortes”, que estão sendo investigadas pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). O inquérito será presidido pelo delegado Douglas Pedrosa, titular da especializada.

Segundo a nota, testemunhas, como vizinhos e uma das filhas de Carlos, foram ouvidas nesta quarta-feira, ainda no local em que ocorreu o incêndio. Outras pessoas também devem ser ouvidas. O inquérito deverá ser finalizado com a emissão dos laudos de necropsia e do local das mortes.