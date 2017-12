Menina de 9 anos usa lençol para fugir de apartamento e cai do 3º andar

Na manhã desta segunda-feira (11), uma menina de 9 anos acabou ferida após tentar fugir do apartamento em que mora utilizando um lençol. Ela acabou caindo do terceiro andar de um prédio em um conjunto habitacional no Jardim Heitor Rigon, em Ribeirão Preto (SP), e foi levada para um hospital da região, onde se encontra internada. As informações são do G1.

A polícia informou que a menina e seus irmãos, de 10 e 11 anos, estavam sozinhos em casa no momento do incidente — a mãe deles estava no trabalho. As crianças tentaram fugir do local após uma vizinha os ameaçar com um pedaço de pau — tendo, inclusive, danificado a porta do apartamento.

Ainda de acordo com as investigações, tudo começou após a vizinha ter discutido com a mãe das crianças no domingo (10) por ciúmes: a agressora acusa a mulher de ter se envolvido com o marido dela.

Tanto a vizinha quanto a mãe serão responsabilizadas pelo acidente. Segundo a reportagem, o estado de saúde da criança que caiu é considerado estável.