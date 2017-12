Menina de 12 anos é esfaqueada por padrasto em Formosa

Uma menina de 12 anos foi esfaqueada pelo padrasto na noite de Natal, em Formosa, após tentar defender a mãe do ataque do homem.

O crime aconteceu na casa do casal. De acordo com vizinhos, a confusão teria começado por motivos banais e provocado a discussão entre marido e mulher. Alterado, o homem partiu para cima da esposa com uma faca. Para livrar a mãe, a menina entrou no meio da briga e acabou sendo atingida pela arma branca.

O padrasto fugiu do local e até a publicação desta nota não havia sido encontrado.

A menina foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil da Cidade.